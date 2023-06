Mercato Roma, Frattesi a Milano può portare Baldanzi cresciuto col mito di Dybala

Gradimento reciproco, anche se non c'è ancora una vera e propria trattativa. La Roma strizza l'occhio a Tommaso Baldanzi, ennesimo gioiello del vivaio dell'Empoli. Il suo nome era stato cerchiato in rosso già a gennaio e andrebbe a rinforzare la trequarti nel ruolo di vice Dybala. Il 20enne, che si è messo in luce anche nell'ultimo Mondiale di categoria, d'altronde non ha mai nascosto la sua ammirazione totale per la Joya. "In una scala da uno a dieci forse lui è dieci e io non sono ancora nella scala. Mi ispiro molto a lui", scherzò qualche mese fa. Un motivo in più per dire sì ai giallorossi che nelle prossime ore busseranno alle porte dell'Empoli. Baldanzi costa 15 milioni, si può limare qualcosa. Una cifra che la Roma potrebbe incassare dal Milan (o Inter) per Frattesi. Se il centrocampista dovesse spostarsi sotto il Duomo, infatti, al club giallorosso andrebbe il 30% del ricavato. Quindi circa 10 milioni. A quel punto Baldanzi diventerebbe prendibile. L’Empoli, come tutte le finestre di mercato, non ha incedibili. Dopo Vicario (al Tottenham) e Parisi potrebbe incassare un’altra plusvalenza record. Se ne riparlerà comunque tra una decina di giorni. Un’occasione ghiotta per la Roma, ma pure per Napoli e Milan che lo seguono da tempo. Concorrenza importante che in ogni caso dovrà essere superata a bilancio chiuso. E quindi dopo il 30 giugno.