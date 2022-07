Mercato Roma, forte interesse per Zagadou: avviati i contatti con il difensore

La Roma punta Dan-Axel Zagadou per rinforzare il reparto difensivo. Un giocatore che rappresenta un ottimo compresso economico tecnico per la squadra di Mourinho. L'allenatore ha chiesto al gm Tiago Pinto di allungare il più possibile la rosa per essere competitivo su tre fronti. E il calciatore classe 1999, cresciuto nelle giovanili del Créteil e del Paris Saint-Germain, prima di approdare al Borussia Dortmund, rappresenta l'identikit perfetto. Secondo quanto riporta Sky Sport, c'è un forte interesse della Roma per Zagadou che potrebbe portare all'acquisto in tempi brevi. L'accelerazione decisa è avvenuta sia perché il 23enne è attualmente senza contratto, sia per il rifiuto dell'offerta pari a 10 milioni di euro, spedita al Bragantino RedBull per Natan.Dal 2017 fino al termine di questa stagione, Zagadou è riuscito a giocare 85 volte, mettendo a segno 4 gol, tra l'altro realizzati tutti in Bundesliga.