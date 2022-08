Mercato Roma, Felix a Linate: domattina le visite mediche con la Cremonese

Felix Afena-Gyan è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Linate a Milano. Come riferito da Sky Sport, ora il giocatore si dirigerà a Cremona per fare le visite mediche nella mattinata di domani. L'attaccante ghanese lascia la Roma a titolo definitivo per 6 milioni più 4 di bonus, diventando l'acquisto più oneroso della storia del club grigiorosso. Tutto ciò sblocca definitivamente l'arrivo di Belotti in giallorosso e la giornata di domani potrebbe essere decisiva per programmare l'arrivo del Gallo nella Capitale.