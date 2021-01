Mercato Roma, Fazio-Parma: ore decisive per il trasferimento

Accelerata gialloblù per Federico Fazio. Secondo quanto riporta alfredopedulla.com il centrale della Roma sarebbe sempre più vicino all’addio alla Capitale. Il Parma infatti proverà nelle prossime ore a forzare la mano per portare l’argentino a giocare al Tardini, ma le soluzioni alternative sarebbero al vaglio della società. Un altro nome gradito infatti è quello di N’Koulou, in scadenza con il Toro, che potrebbe far aumentare di molto il tasso d’esperienza del pacchetto arretrato del Parma. Oltre a Fazio rimangono con la valigia in mano Juan Jesus, entrato anche lui nei pensieri gialloblù, e Davide Santon, che con l’acquisto di Reynolds potrebbe veder diminuito ulteriormente il minutaggio a disposizione.