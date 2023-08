Mercato Roma, Faticanti va al Lecce a titolo definitivo

Il centrocampista Giacomo Faticanti, prodotto del vivaio giallorosso, è stato venduto a titolo definitivo al Lecce, come riporta Sky Sport, con la Roma che si tiene una percentuale sulla futura rivendita. L'accordo è stato trovato stasera tra Pantaleo Corvino e Tiago Pinto con la trattativa che era in piedi già da alcuni giorni. D’Aversa ha così un centrocampista di grande talento, capitano dell’Italia under 19 campione d’Europa. Per Faticanti domani visite mediche e firma del contratto.