Mercato Roma, entro martedì summit con il Bologna per Shomurodov

Manca l’accordo per la formula: i giallorossi chiedono il prestito con l'obbligo di riscatto

Roma e Bologna si incontreranno molto presto, come riporta Il Resto del Carlino. Le due società, che oggi debutteranno in campionato rispettivamente contro Salernitana e Lazio, hanno programmato un incontro nei prossimi giorni per Shomurodov.