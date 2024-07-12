Continuano i dialoghi tra Roma e Juventus in questa sessione di mercato. I bianconeri hanno messo gli occhi su El Shaarawy: il giocatore piace molto a Thiago Motta e potrebbe essere il nuovo colpo in entrata firmato Giuntoli. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il 'Faraone' potrebbe rientrare anche nelle trattative per Chiesa e Soulé. Entrambi i giocatori piacciono molto alla Roma e il ds juventino potrebbe accettare Stephan come contropartita tecnica più soldi. L'esterno azzurro ancora non ha sciolti i dubbi riguardanti il suo futuro e inizierà il ritiro con la Juve. Sull'argentino c'è il forte pressing del Leicester che ha già messo sul piatto 25 milioni di euro ma nelle ultime ore c'è stato l'inserimento dei giallorossi. La valutazione dell'ex Frosinone è di 35 milioni.