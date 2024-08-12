Il Frosinone ha chiuso la trattativa con la Roma per il trasferimento di Ebrima Darboe, giovane centrocampista gambiano classe 2001. Come riportato dal sito della Lega Serie B, il Frosinone ha formalizzato il contratto del giocatore, che si unirà alla squadra con la formula del prestito. Questa operazione permetterà a Darboe di maturare ulteriormente, trovando continuità di gioco in un campionato competitivo come quello cadetto. Pochi minuti fa, è arrivato anche il comunicato che certifica il passaggio del centrocampista: ''Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AS Roma per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Ebrima Darboe. Il centrocampista classe 2001 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2025.''