Mercato, Roma e Juventus pensano allo scambio Karsdorp-De Sciglio

Roma e Juventus pensano di fare uno scambio a gennaio. Come riferisce gazzetta.it, il club giallorosso deve risolvere la questione legata a Karsdorp e i bianconeri cercano un terzino. La destinazione Torino sarebbe gradita all'olandese, ma la Juve per trovare un accordo dovrebbe accontentare la Roma e per adesso la missione non sembra così facile. A meno che non si riesca a trovare un punto d’incontro che possa dare beneficio a tutti: da qui un’idea che porterebbe ad uno scambio di prestiti. Rick alla corte di Allegri e Mattia De Sciglio da Mourinho. Il fedelissimo di Max è reduce da un periodo di stop a causa di una lesione al retto femorale, ma in questi giorni è rientrato in gruppo. Il terzino bianconero predilige giocare a sinistra pur essendo un destro. Nonostante la piena fiducia dell’allenatore e un rinnovo di contratto appena firmato l’estate scorsa (fino al 2025, come Karsdorp), Mattia sarebbe più precario che un intoccabile in una delle nuove idee di progetto. Lo scambio con Karsdorp sarebbe fattibile anche perché entrambi hanno uno stipendio che si aggira intorno ai 2 milioni di euro.