Mercato, Roma e Fuzato si diranno addio a fine stagione

Il contratto in scadenza nel 2023 non sarà rinnovato in seguito a una scelta condivisa

Tra un Mkhitaryan in procinto di rinnovo e un Cristante con cui i disorsi sono attualmente interrotti, c'è un Fuzato che sicuramente saluterà a fine stagione. Come riporta CM.IT, infatti, le strade con la Roma si separeranno in seguito a una scelta condivisa e con la massima stima reciproca. Dunque, il contratto in scadenza nel 2023 non sarà rinnovato e il portiere potrà prendere in considerazione le numerose offerte arrivate tanto da Serie A e Serie B, quanto dall'estero. Una decisione sofferta per l'estremo difensore che non ha mai visto il campo con continuità e che ha visto diminuire ulteriormente le occasioni di giocare dopo l'annuncio dell'arrivo di Mate Svilar. In stagione Daniel, chiuso da Rui Patricio, ha collezionato una sola presenza, in Bulgaria contro il CSKA Sofia, dove peraltro ha commesso un errore in occasione del 2-3 dei padroni di casa. Nella sua avventura a Roma durata quattro anni ha messo a referto appena 9 partite, 5 delle quali nel finale della scorsa stagione.