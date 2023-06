Mercato Roma, è fatta per Perez al Celta Vigo: 5 milioni e 5% sulla rivendita

Conclusa un'altra trattativa in uscita. Manca solo l'ufficialità ma, come riferisce SkySport, Carles Perez sarà ceduto al Celta Vigo per 5.2 milioni con un 5% destinato alla Roma sulla futura rivendita. Lo spagnolo aveva solo un altro anno di contratto con la Roma e la sua volontà era quella di rimanere a Vigo. Si conclude così l'avventura in giallorosso dell’ala spagnola arrivata a Trigoria nel gennaio 2020 per 15 milioni di euro proveniente dal Barcellona.