Mercato Roma, è fatta per Fazio alla Salernitana: contratto fino al 2023

Il difensore argentino lascia la capitale dopo 5 anni e mezzo

Federico Fazio sarà un nuovo giocatore della Salernitana. Trovato l’accordo tra la Roma e il club campano. Walter Sabatini ritrova il difensore argentino dopo averlo portato nella capitale nel 2016. Per l’ex Siviglia pronto un contratto fino al 2023, nei giorni scorsi si parlava di un prolungamento di un anno solo in caso di salvezza. Limati gli ultimi dettagli in queste ore, dopo 5 anni e mezzo Fazio lascia la società giallorossa dopo essere stato fatto fuori dal progetto da Mourinho in estate.