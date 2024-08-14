Gli aggiornamenti sul futuro di Paulo Dybala continuano a scuotere l'ambiente della Roma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l'argentino avrebbe rifiutato la prima offerta degli arabi dell'Al-Qadsiah, poiché il suo desiderio è quello di rimanere a Roma e continuare a giocare nel calcio europeo di alto livello. Tuttavia, questa risposta sembra non essere gradita dal club giallorosso. La società, insieme al tecnico Daniele De Rossi, avrebbe infatti comunicato a Dybala che non lo considera più centrale nei propri piani futuri. Nonostante il rifiuto iniziale, l'Al-Qadsiah non sembra intenzionato a mollare e starebbe preparando un rilancio per convincere il calciatore argentino a cambiare idea. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se Dybala resterà a Roma o se l'offerta araba riuscirà a far vacillare le sue convinzioni.

#Dybala ha rifiutato la prima offerta degli arabi, perché vorrrebbe rimanere alla #Roma. Ma, come raccontato. il club e l’allenatore gli hanno fatto capire di avere altri programmi. Per questo arriverà un nuovo rilancio dall’#AlQadsiah#calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 14, 2024