Mercato Roma, Duvan Zapata ad un passo dal Torino: fumata bianco in arrivo

Dopo un lungo corteggiamento della Roma, Duvan Zapata sta per lasciare davvero l'Atalanta. Il calciatore colombiano, come riportato da SkySport, è vicino a concludere il suo trasferimento al Torino. Nelle ultime ore c'erano stati dei rallentamenti perché l'attaccante si era preso qualche istante in più per pensare bene alla soluzione granata e decidere del suo futuro. Ora, però, la situazione si è sbloccata e Zapata sta per diventare un nuovo giocatore di Juric. Si è trattata di un'operazione lampo, con il Torino che, vista la scelta di Pinto di mollare la trattativa per il centravanti bergamasco, si è fatto avanti cogliendo l'occasione. Sicuramente non sarà un rimpianto per i tifosi giallorossi che ieri hanno avuto modo di abbracciare Romelu Lukaku.