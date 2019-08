Mercato Roma, D’Urso è un nuovo giocatore del Cittadella

Inizia una nuova avventura professionale per Christian D’Urso. L’ormai ex giocatore della Primavera di Alberto De Rossi lascerà la Roma per accasarsi al Cittadella . E’ stato proprio il club veneto a comunicare la fine della trattativa tramite i propri canali ufficiali:

“L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di CHRISTIAN D’URSO. Il centrocampista, classe 1997 e nato a Rieti, è cresciuto nel settore giovanile della Roma. Ieri le visite mediche e nel pomeriggio già con i compagni per il primo allenamento in granata“.