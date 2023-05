Mercato Roma, dopo Aouar è pressing su Tielemans. E Wijnaldum rischia

La finale sopra a ogni cosa. Ma anche i discorsi sul futuro, a prescindere dalla qualificazione in Champions che ormai passa solo per Budapest. A Roma - come riporta Calciomercato.com - si fanno i calcoli e ci si prepara a diversi cambiamenti anche a centrocampo dove sono confermatissimi Matic, Bove e Cristante. Il resto è tutto in divenire. L’arrivo ormai certo di Aouar a zero non basta a coprire i buchi in una rosa spesso criticata da Mourinho per la poca scelta. Il franco-algerino numericamente prenderà il posto di Camara che tornerà in Grecia. Il vero nodo è Wijnaldum. L’olandese non sta convincendo con tutto l’alibi del brutto infortunio a inizio stagione. La Roma è disposta a tenerlo solo a due condizioni: un maxi sconto del Psg (o addirittura il cartellino gratis) e una forte riduzione dello stipendio da parte di Gini che al momento percepisce più di 8 milioni. Se queste due condizioni non si verificheranno ci si potrebbe già salutare. Anche perché è pressing forte su Tielemans che andrà via dal Leicester a parametro zero. Il belga ha 26 anni e chiede 3 milioni di stipendio. Può giocare davanti alla difesa o sulla trequarti e piace molto a Mourinho così come piace Xhaka che però sembra vicino al Leverkusen. A quel punto, con la partenza in prestito di Tahirovic, la Roma avrebbe un centrocampo di tutto rispetto e con diversi variabili tattiche.