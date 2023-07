Mercato Roma, domani riunione con il Psg per Renato Sanches

Inizia la settimana decisiva per il mercato della Roma, giorni nei quali Mourinho potrebbe avere uno o due rinforzi importanti per la squadra. Domani, secondo quanto riporta l'agenzia spagnola relevo.com, ci sarà un incontro importante tra il club giallorosso e il Psg per trovare l' accordo per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese ha parlato con Mourinho e con Nuno Santos, preparatore dei portieri giallorosso, che conosce dalla comune esperienza al Lille. Per Renato Sanches la Roma e il Psg stanno cercando l'intesa sulla formula del trasferimento, che dovrebbe essere prestito con diritto di riscatto.