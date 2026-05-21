Si prospetta un'estate di contatti intensi tra la Roma e l'Inter con parecchi giocatori che potrebbero essere coinvolti. Se il club nerazzurro non nasconde il forte interesse per Manu Koné, dall'altra parte Gasperini ha messo gli occhi su Carlos Augusto. Il laterale brasiliano non è un titolare fisso della formazione di Chivu e potrebbe esserci nella sua testa la tentazione di una maggiore centralità. Tuttavia, come riporta Matteo Moretto, al momento l'ex Monza si trova bene a Milano e sembra intenzionato ad approfondire la questione rinnovo. Il suo contratto è in scadenza nel 2028 e l'Inter vorrebbe blindarlo con una nuova proposta. I dialoghi sono, dunque, aperti e proseguiranno nelle prossime settimane con la Roma che rischia di dover depennare il nome di Carlos Augusto dalla lista degli obiettivi.