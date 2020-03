Mercato Roma, difficile il riscatto di Smalling. Fiducia in Cetin e Ibanez, si punta Bambu

Sguardi sul futuro, in attesa di conoscere il presente. La Roma spera di riscattare Chris Smalling, ma al momento la situazione è bloccata. Senza Champions League l’inglese dovrebbe tornare al Manchester United. Per lui diversi club di Premier League sono pronti a darsi battaglia. Il piano b per i giallorossi si chiama Robson Bambu, centrale brasiliano dell’Atletico Paranaense e della nazionale olimpica. Inoltre, come riporta Sportmediaset, l’idea è quella di dare fiducia e spazio a Ibanez e Cetin.