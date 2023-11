Mercato Roma, Dier è un’opzione per gennaio: contatti con Mourinho

Il centrale inglese piace tanto allo Special One che si sarebbe mosso in prima persona per portarlo nella Capitale. Il giocatore è in scadenza e i giallorossi vorrebbero approfittarne per acquistarlo a zero

La Roma ha capito che a gennaio dovrà, quasi inevitabilmente, muoversi sul mercato per rinforzare il reparto difensivo martoriato dagli infortuni e da una rosa troppo corta. Uno dei nomi più in voga è sicuramente quello di Eric Dier del Tottenham. Come riportato da tuttomercatoweb, ci sarebbero stati già dei contatti tra il giocatore inglese e Mourinho che stravede per lui e che tra l'altro ha già allenato quando era sulla panchina degli Spurs. Dier ha il contratto in scadenza e ieri è tornato in campo dopo un brutto infortunio che lo ha lasciato a lungo fuori. La trattativa potrà prendere piede solamente a zero, con un prestito per sei mesi e la bozza di un contratto per la prossima stagione. Il difensore del Tottenham, invece, chiederebbe almeno 3 anni e mezzo di contratto. La situazione resta da monitorare, anche in attesa dei tempi di recupero di Smalling.