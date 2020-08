Mercato Roma, Di Francesco chiama Juan Jesus al Cagliari

In casa Cagliari torna in auge il nome di Juan Jesus, difensore della Roma ai margini delle scelte di Fonseca, che in questa stagione lo ha impiegato soltanto in cinque occasioni tra campionato ed Europa League. Come riporta l’Unione Sarda, il nome del brasiliano sarebbe in cima alla lista del nuovo tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco, che ha allenato l’ex Inter proprio durante l’esperienza nella capitale, tra il 2017 e il 2019. Il quotidiano azzarda anche altri nomi che potrebbero entrare nella trattativa, ovvero quelli del portiere Alessio Cragno, che piace alla Roma, del giovane Riccardo Ladinetti, fresco d’esordio in Serie A, e di Alessandro Florenzi, anch’egli fuori dai progetti di Fonseca. Il problema, come nel caso di Juan Jesus, sarebbe l’alto ingaggio percepito dal giocatore.