Mercato Roma, Darboe in uscita: c’è l’offerta del Lask

Ebrima Darboe può salutare la Roma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sul centrocampista giallorosso c sarebbe l'interesse del LASK, formazione di prima divisione austriaca. L'operazione potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto, formula che accontenterebbe entrambi i club. Dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato la scorsa estate nel ritiro in Portogallo, il classe 2001 lanciato da Fonseca sembrerebbe fuori dal progetto tecnico di José Mourinho.