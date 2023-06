Mercato Roma, Darboe a un passo dal LASK. Vicina anche la cessione di Reynolds

Dopo aver definito la cessione di Carles Perez al Celta Vigo, Pinto in queste ore è ancora al lavoro per vendere gli ultimi esuberi. Secondo quanto riportato da Sky Sport Darboe è ad un passo dal LASK. Il centrocampista saluta e andrà in Austria in prestito con diritto di riscatto fissato sui 2/3 milioni di euro. È molto vicino anche il passaggio di Reynolds al Westerlo. Il terzino destro tornerà in Belgio. Da domani per Pinto inizia la seconda fase del mercato e il gm lavorerà sul fronte delle entrate.