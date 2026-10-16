La Roma è nel bel mezzo di un tour-de-force tra campionato e Champions League, ma gennaio si avvicina e la società giallorossa ha il compito di guardare anche al futuro. Proprio per questo motivo, secondo TMW, il ds D'Amico avrebbe messo nel mirino il difensore centrale Gabriel Zarrella. Classe 2008, papà italiano e mamma brasiliana, è nato a Colonia ed è dotato di un'ottima struttura fisica. Attualmente in forza nell'Under 19 dello Stoccarda, è sceso in campo anche nelle due sfide di Youth League con il club tedesco. Il contratto di Zarrella con lo Stoccarda è in scadenza il prossimo 30 giugno, ma sarebbe presente un'opzione per il rinnovo di un'altra stagione. Il padre Giovanni ha avuto anche un passato nelle giovanili giallorosse. La Roma lo segue, come pure la FIGC che vorrebbe convincerlo a vestire la maglia azzurra.