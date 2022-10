Mercato Roma, Dalot nel mirino del Barcellona

Il giocatore del Manchester United va in scadenza di contratto nel 2023

Un'altra pretendente per Diogo Dalot. Il terzino, riferisce il sito spagnolo Sport, è finito nel mirino del Barcellona per rinforzare il reparto difensivo. Il giocatore del Manchester United, accostato da tempo anche alla Roma, va in scadenza di contratto nel 2023. Su Dalot ci sono anche altri due club italiani: Milan e Juventus.