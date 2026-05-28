Non è un mistero che la Roma sia a caccia di un esterno offensivo per la prossima stagione. Con l'imminente arrivo di D'Amico le trattative potrebbero entrare nel vivo e uno degli obiettivi è Crysencio Summerville. L'olandese vuole lasciare il West Ham dopo la retrocessione in Championship ma il club giallorosso non è l'unica squadra ad aver messo gli occhi su di lui. Come riporta il portale olandese VI, il calciatore è in cima alla lista di gradimento di Gasperini ma un ostacolo sembra essere il Mondiale che inizierà a breve. Summerville vorrebbe disputare la competizione con la sua Olanda prima di decidere il suo futuro, con la speranza che arrivino alla sua porta più offerte possibili. In Inghilterra c'è il pressing del Tottenham che vuole ripartire dopo la salvezza ottenuta all'ultima giornata. In quel caso la Roma potrebbe trovarsi in difficoltà a causa dell'appeal della Premier, anche se, dal canto suo, può vantare la partecipazione alla prossima Champions League.