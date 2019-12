Mercato Roma, dall’Inghilterra: Zaniolo piace a Tottenham, United e Psg

Nicolò Zaniolo è il talento più puro della Roma di Fonseca e il 2019 che sta per chiudersi ha acceso definitivamente su di lui le luci dei riflettori di tanti club d’Europa. Come riporta la BBC, la Premier in particolare guarda con attenzione al futuro del 22 giallorosso che in estate ha rinnovato il contratto. Dovesse lasciare la Capitale, le destinazioni per ora più probabili sembrerebbero tre con Tottenham, Manchester United e Paris Saint-Germain che continuano a seguire con interesse l’evoluzione del ragazzo.