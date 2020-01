Mercato Roma, dall’Inghilterra: la decisione di Smalling solo a fine stagione

La sorpresa della prima metà di campionato della Roma si chiama sicuramente Chris Smalling. Il difensore è arrivato in prestito secco in estate ma adesso Petrachi e la società sono al lavoro per acquistare definitivamente il cartellino dal Manchester United. In Inghilterra però sono sicuri: Smalling – riporta il Daily Mail – prenderà una decisione sul suo futuro solo a fine stagione. Nella capitale l’inglese si sta trovando benissimo e la dimostrazione è la scelta (con tanto di condivisione social) di trascorrere qui le vacanze con tutta la sua famiglia, che l’ha raggiunto da Manchester. Per Fonseca è un punto fermo e anche stasera giocherà titolare in difesa al fianco di Mancini con il compito di fermare Belotti. Al resto ci penserà la società.