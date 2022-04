Mercato Roma, dall’Inghilterra: “Lingard pensa di tornare con Mourinho”

Il centrocampista affascinato dal poter ritrovare l'ex compagno di squadra allo United Chris Smalling e l'amico inglese Tammy Abraham

Anche Jesse Lingard finisce sulla lista dei nuovi rinforzi per la Roma della prossima stagione. Il centrocampista 29enne del Manchester United è in scadenza di contratto a giugno e oltre ad avere gli occhi puntati da alcuni club di Premier, il Mirror scrive che è attratto dall'esperienza italiana dopo aver visto l'ex compagno di squadra allo United Chris Smalling e l'amico inglese Tammy Abraham rilanciare la loro carriera con la Roma. Mourinho rimane un ammiratore della stella inglese che ha giocato il maggior numero di partite della sua carriera allo United ai tempi dello Special One. Su Lingard ci sono anche Milan e Juventus.