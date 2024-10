Mercato Roma, dall’Inghilterra: l’Everton non cederà Beto a gennaio

In queste ore si era parlato della possibilità di vederlo in giallorosso come vice di Dovbyk

Accostato recentemente sia alla Roma che alla Juventus, Beto non dovrebbe lasciare l'Everton durante il mercato invernale. Secondo quanto riportato dal portale inglese Teamtalk, il club di Liverpool non ha intenzione di privarsi dell'ex attaccante dell'Udinese, né in prestito né a titolo definitivo. L'Everton non considera infatti Beto un elemento di cui privarsi e conta su di lui per il prosieguo della stagione.