Mercato Roma, dall’Inghilterra: interesse per Fred. Lo ha chiesto Mourinho

La Roma inizia a muoversi sul mercato in entrata e Mourinho ha avanzato delle richieste alla società. La priorità dei giallorossi è il centravanti, ma lo Special One vuole un rinforzo anche a centrocampo. Se dovesse sfumare Frattesi il mister ha già individuato una valida alternativa. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun il nuovo obiettivo della Roma è Fred. Il brasiliano era stato acquistato dal Manchester United quando Mourinho allenava i Red Devils e ora lo vuole portare a Trigoria. Il classe 1993 non ha trovato molto spazio nell'ultima annata e il club inglese sarebbe disposto a cederlo. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e il prezzo potrebbe essere accessibile per le casse giallorosse. Il sito riporta anche che la società ha promesso investimenti a Mou e l'ex Shakhtar sarebbe un giocatore chiave per il gioco di José.