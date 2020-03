Mercato Roma, dall’Inghilterra: ancora viva la pista Shaqiri

Mentre la squadra è ferma in attesa di capire se e come potrà finire la stagione sul campo, la dirigenza della Roma è già al lavoro per la campagna acquisti della prossima sessione di mercato. Un nome che ancora non è stato accantonato è quello di Shaqiri: l’esterno svizzero – riporta il portale inglese Football Insider, ripreso da alcuni tabloid – in estate è destinato a lasciare il Liverpool, dove quest’anno ha trovato poco spazio. Su di lui c’è forte l’interesse del Siviglia, che sembra in pole position per acquistarlo. Ma sulle sue tracce c’è anche la Roma, che l’ha seguito con costanza nelle ultime sessioni di mercato.