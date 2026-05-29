Niccolò Pisilli è stata delle rivelazioni più belle della stagione giallorossa. Il suo talento era già stato messo alla prova, ma alla guida di Gasperini è diventato una certezza del centrocampo della Roma. Con il mercato alle porte parecchie squadre hanno palesato un interesse verso il classe 2004. In Italia è noto il gradimento della Juventus, ma anche in Premier qualche squadre sta iniziando a muoversi. Come riporta il portale inglese Sportboom, Tottenham e Newcastle hanno messo gli occhi sul giocatore. La squadra allenata da De Zerbi sta cercando un sostituto dopo la partenza di Gallagher a gennaio e Pisilli è un profilo che piace. Anche il Newscastle ha monitorato da vicino il giocatore e le discussioni interne sono già partite. La valutazione che potrebbe fare la Roma si aggira intorno ai 35 milioni di euro, prezzo che non spaventerebbe i due club di Premier. Fattore da considerare anche la partecipazione alla Champions che nessuno di questi club ha ottenuto. Pisilli vorrebbe di certo calcare il più grande palcoscenico del calcio moderno con la sua amata Roma.