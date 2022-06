Mercato Roma, dalla Turchia: Shomurodov è un obiettivo del Galatasaray

Eldor Shomurodov, attaccante della Roma, sarebbe finito nel mirino del Galatasaray. Secondo quanto riportato dal portale gsgazete.com, infatti, il tecnico del club turco, Okan Buruk, sarebbe un grande estimatore del giocatore uzbeko e lo vorrebbe prendere in prestito per attuare un restyling completo del reparto offensivo. La punta giallorossa attualmente ha una valutazione attorno agli 8 milioni di euro, diminuita rispetto ad un anno fa, quando i capitolini lo acquistarono dal Genoa per 18 milioni.