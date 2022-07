Mercato Roma, dalla Turchia: il Galatasaray piomba su Kluivert

L'olandese è considerato in uscita sia dalla società capitolina sia dal tecnico José Mourinho

Il Galatasaray avrebbe messo gli occhi sull'esterno d'attacco di proprietà della Roma, Justin Kluivert. Secondo quanto riportato dal portale fanatik.com.tr, la dirigenza turca avrebbe avviato le trattative con il club giallorosso. Dopo l'esperienza al Nizza dell'anno scorso, il giocatore è pronto per sposare un altro progetto che non sia quello romanista, visto che l'olandese è considerato in uscita sia dalla società capitolina sia dal tecnico José Mourinho. La richiesta della Roma ammonta a circa 12 milioni di euro.