Mercato Roma, dalla Spagna: pronta l’offerta per Villar dell’Elche

La Roma si muove per il futuro e corre ai ripari. Secondo quanto riporta il media iberico Alicante Plaza i giallorossi starebbero pensando al centrocampista dell’Elche Gonzalo Villar. Dalla spagna fanno infatti sapere che la Roma avrebbe offerto circa tre milioni per il giocatore e il Valencia, che ne detiene i diritti, avrebbe 72 ore di tempo per deciderne il futuro qualora l’Elche accettasse il corteggiamento romanista. Attualmente il cartellino di Villar, che sta offrendo ottime prestazioni con il club biancoverde, è per l’80% di proprietà del Valencia e quindi la decisione del presidente Lim sarà determinante eventualmente nella trattativa.