Mercato Roma, dalla Spagna: ottimismo per Guedes, Pinto preme per chiudere

Secondo quanto riportato da lasprovincias, ci sarebbe ottimismo per la chiusura dell'affare Guedes con il Valencia. La Roma starebbe premendo per chiudere l'operazione, ma il club spagnolo vorrebbe più soldi perché l'offerta iniziale giallorossa non raggiungerebbe il valore di 40 milioni di euro. Questa è la cifra richiesta dal Valencia, che cercherà di ottenere più soldi possibili dalla trattativa. Gli spagnoli però sanno anche che non dovrebbero allungare troppo i discorsi con i giallorossi perché il tempo stringe ed è forse la migliore offerta che possono ricevere entro il 30 giugno (se il portoghese non verrà ceduto entro questa data avranno limitazioni sul mercato), poiché gli interessi di altre società come il Wolverhampton o il Leeds sembra essersi affievolito.