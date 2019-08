Mercato Roma, dalla Spagna: non solo Kalinic. Anche Llorente in lizza per il vice Dzeko

La Roma deve completare la rosa e all’appello mancano ancora un centrale di difesa e un vice Dzeko. Per quest’ultima posizione sembrerebbe in vantaggio Kalinic, con il croato che verrebbe volentieri nella Capitale. Secondo sport.es, però, non ci sarebbe solo il centravanti dell’Atletico Madrid nella lista di Petrachi, ma anche Llorente, svincolatosi dal Tottenham. Sul giocatore attualmente resta in vantaggio il Napoli dopo i contatti di queste ultime ore tra il fratello-agente dello spagnolo e Giuntoli. Più defilate Inter e Lazio