Mercato Roma, dalla Spagna: Mourinho vuole Cavani a parametro zero

Il tecnico portoghese avrebbe messo in cima alla lista dei desideri proprio l'attaccante ormai ex Manchester United

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo elnacional.cat, la Roma si sarebbe inserita per la corsa a Edinson Cavani. All'attaccante uruguaiano scadrà il contratto con il Manchester United il prossimo 30 giugno e molti club europei sarebbero sulle sue tracce, tra cui i giallorossi. In particolare, la punta sarebbe proprio una richiesta esplicita del tecnico José Mourinho che lo riterrebbe il profilo perfetto per la Roma che verrà. L'approdo di Cavani nella Capitale sarebbe sconnesso da un eventuale addio di Tammy Abraham, che continuerebbe ad essere al centro del progetto.