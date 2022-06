Mercato Roma, dalla Spagna: interesse per Lenglet. Anche il Tottenham in corsa

Lenglet è il nome nuovo per la difesa della Roma secondo la redazione spagnola di Goal. Il Barcellona vorrebbe liberarsene per abbassare le spese e poter ufficializzare i nuovi acquisti come Kessie. I giallorossi vorrebbero il francese a titolo definitivo, ma dovranno battere la concorrenza del Tottenham di Antonio Conte al lavoro per costruire una squadra competitiva per la Champions faticosamente conquistata. Gli inglesi, però, vorrebbero inserire nell'accordo un'operazione di recompra a favore degli spagnoli. I blaugrana prendono tempo e riflettono senza fretta.