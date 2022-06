Mercato Roma, dalla Spagna: contatti con l’entourage di Reinier

La priorità del calciatore classe 2002 su cui si registra anche l'interesse del Benfica, ad ogni modo, è quella di giocare in Liga

Secondo quanto riportato dal giornalista Sergio Gomez di Relevo la Roma avrebbe avviato un dialogo con l'entourage di Reinier, centrocampista brasiliano di proprietà del Real Madrid che ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Borussia Dortmund, per acquisire informazioni sulla sua situazione. Ancora nessun contatto, invece, con Florentino Perez. La priorità del calciatore classe 2002 su cui si registra anche l'interesse del Benfica è quella di giocare in Liga la prossima stagione. Anche nei giorni scorsi La Gazzetta dello Sport aveva parlato di un interessamento da parte del club giallorosso.