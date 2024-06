Mercato Roma, dalla Spagna: brusca frenata per Riquelme. L’operazione è onerosa

Si complicano i piani per Riquelme. L'esterno spagnolo piace molto a De Rossi, ma ad oggi l'operazione è complicata per gli elevati costi. Infatti, secondo quanto riportato da Relevo, i 30 milioni richiesti dal club spagnolo sono troppi e non c'è nulla di concreto. La Roma è interessata al classe 2000 ma senza cessioni difficilmente potrà soddisfare le richieste del club biancorosso che spara alto anche per Omorodion. Per il centravanti è stata rifiutata un'offerta del Chelsea di 40 milioni di euro. Ghisolfi sta lavorando anche sul mercato in uscita: in uscita ci sono Bove e Abraham. Entrambi hanno offerte in Premier League e possono portare soldi nelle casse da investire poi sul mercato.