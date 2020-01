Non ci sarebbe solo la Roma su Suso. Secondo quanto riporta Radio Marca tramite il proprio profilo Twitter, anche il Valencia starebbe pensando a prelevare dal Milan il talento spagnolo. Ci sarebbero infatti già stati contatti tra la dirigenza rossonera e quella spagnola e la situazione non felice che sta attraversando l’esterno in Italia potrebbe agevolare la riuscita dell’affare proprio in questa sessione invernale di mercato.