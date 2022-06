Mercato Roma, dalla Spagna: anche il Siviglia di Monchi su Aouar

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo todofichajes.com, anche il Siviglia dell'ex direttore sportivo della Roma, Monchi, sarebbe sulle tracce di Houssem Aouar del Lione. L'interesse dei giallorossi per il centrocampista francese è già stato confermato da tempo e il club di Ligue 1, visto che il giocatore ha solo un anno di contratto rimasto, potrebbe lasciarlo partire per una cifra non troppo elevata, intorno ai 25 milioni di euro.