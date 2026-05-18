In attesa di Verona-Roma, il club inizia già guardarsi intorno per i prossimi rinforzi. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE Leo Scienza è finito nel mirino dei giallorossi. L'esterno brasiliano del Southampton ha realizzato sette gol in Championship e su di lui ci sono Atalanta, Tottenham, Aston Villa e anche l'Everton dei Friedkin. Altissima, però la richiesta degli inglesi che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Il classe 1998 potrebbe lasciare i Saints in estate e la Roma è pronta a mettersi in fila per il giocatore.