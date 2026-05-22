La Roma è alla ricerca di attaccanti, e questa non è ormai una novità. Secondo quanto riportato dal portale tedesco fussballdaten.de, il club giallorosso seguirebbe da vicino Jamie Leweling, attaccante esterno classe 2001 dello Stoccarda: la società lo considera un perno fondamentale della squadra e potrebbe prendere in considerazione soltanto offerte da almeno 50 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono anche Everton e Bournemouth di Tiago Pinto, con i Toffees in vantaggio dopo aver già allacciato i contatti sia con l'agente sia con la dirigenza dello Stoccarda. Nella sessione invernale di calciomercato le Cherries, invece, avevano presentato una proposta da 40 milioni, ma l'offerta è stata rispedita al mittente. Ora però il Bournemouth sembrerebbe disposto a spingersi fino ai 50 milioni richiesti.