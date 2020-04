Mercato Roma, dalla Francia: Mertens vuole rinnovare con il Napoli

Dries Mertens andrà a scadenza di contratto con il Napoli il prossimo 30 giugno e il suo futuro è ancora incerto. La Roma lo segue già dalla scorsa estate per regalare a Dzeko un partner d’attacco, ma come riporta il portale le10sport.com, non sarebbe ancora tramontata l’idea di un rinnovo con il Napoli. Nonostante le tante indiscrezioni che vedono il calciatore nel mirino anche di Chelsea, Inter e Monaco, l’entourage non avrebbe ricevuto ancora alcuna offerta concreta e la volontà dell’attaccante belga sarebbe quella di prolungare la permanenza nella squadra di Gattuso.