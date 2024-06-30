Il calciomercato inizierà ufficialmente domani, ma la Roma nel mese di giugno ha seguito diverse piste per poi sferrare l'attacco a tempo debito. Secondo quanto riportato da Footmercato.net, uno dei giocatori che Ghisolfi ha seguito in queste settimane è Brahim Diaz. Il trequartista del Real Madrid si è da poco laureato campione d'Europa e nonostante non sia la primissima scelta di Ancelotti non sembra abbia intenzione di cercare fortune altrove. Come la Roma anche il Tottenham ha chiesto informazioni per l'ex Milan ma sia il club di Madrid che il calciatore vogliono proseguire insieme. Il classe '99 ha totalizzato 12 gol e 9 assist in 44 presenze, e anche con l'arrivo di Mbappe la sua intenzione è di continuare a mettersi in mostra nel club più titolato del mondo.