Mercato Roma, dalla Francia: anche il Nizza è interessato ad Aouar

Houssem Aouar è uno dei principali obiettivi del mercato della Roma. Il calciatore francese ma di origini algerine è in uscita dal Lione, ed ha il contratto in scadenza nel 2023. I giallorossi hanno fatto una prima offerta, di 17milioni di euro, reputata però troppo bassa dal club francese. Josè Mourinho avrebbe indicato in Aouar il rinforzo giusto e vorrebbe soffiarlo al Siviglia di Monchi. Secondo quanto riportato dal sito Foot01.com, anche il Nizza è interessato al giocatore e potrebbe formulare un'offerta in questi giorni.