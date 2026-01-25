Mercato Roma, dalla Bosnia: giallorossi su Alajbegovic. Ci sono anche Lazio e Inter

Spunta un nuovo nome nella sessione invernale di calciomercato della Roma. Stando a quanto riporta il portale bosniaco Reprezentacija.ba, i giallorossi sarebbero interessati a Kerim Alajbegović. Duttile ala sinistra del Salisburgo, che può agire anche sulla corsia destra o da trequartista, Alajbegović è un classe 2007 nato a Colonia e cresciuto nel settore giovanile del Bayer Leverkusen, prima del trasferimento in Austria la scorsa estate. Il Salisburgo, cui Alajbegović è legato con un contratto fino al 2029 (ma le Aspirine possono riscattarlo in qualsiasi momento e pensavo di riportarlo in Germania già in estate), vorrebbe tenerlo fino a fine stagione, ma non è detto che il classe 2007 non possa muoversi già a fine gennaio visto che è in trattativa con diversi club. Le ultime società ad aver avanzato offerte concrete, però, sarebbero proprio Roma, Lazio e Inter.